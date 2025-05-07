La CHE realiza una nueva crecida controlada en el tramo bajo del Ebro

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) lleva a cabo este miércoles una nueva crecida controlada al tramo bajo del Ebro, que se ha iniciado a las 07.00 horas en la presa de Mequinensa (Zaragoza) y finalizará en la de Flix (Ribera d'Ebre) a las 18.30 horas, informa en un comunicado.

Las maniobras se han iniciado con un caudal de 1.200 metros cúbicos por segundo a la presa de Mequinensa, que pasarán a 1.100 a partir de las 13.00 horas.

A la presa de Riba-roja, la crecida se ha iniciado a las 08.00 horas, con 1.500 m³/s, con un escalón de bajada de 1.400 m³/s a las 13.00 horas, mientras que en Flix han empezado a las 08.30 horas, con un caudal punta de 1.500 m³/s que se reducirá hasta los 1.400 m³/s en la mitad de la crecida.

Según CHE, la crecida controlada forma parte del régimen de caudales ecológicos de la desembocadura del Ebro contemplado en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro y, además de favorecer la limpieza de macrofitos del cauce, supone una importante experiencia para el estudio de la migración de los sedimentos al tramo bajo del río.

Durante las maniobras, la cota del embalse de Flix se reducirá 2 metros respecto al nivel normal para «favorecer la movilización de sedimentos» y se realizarán batimetrías para ver el impacto de la crecida.

Los trabajos también incluyen la monitorización del movimiento de sedimentos al embalse de Riba-roja a través de cuatro embarcaciones equipadas con presa de muestras en profundidad y sensores para el seguimiento de la carga de sedimentos de fondos a la presa; y se avanzará en el estudio de detalle de los efectos de la movilización de sedimentos a los canales del Delta del Ebro.