La central nuclear Ascó II arranca su 29.ª recarga de combustible

La central nuclear Ascó II ha iniciado este sábado la 29.ª recarga de combustible, después de un año y cinco meses de operación desde la última parada. Se trata de un operativo que prevé más de 11.000 órdenes de trabajo y la sustitución de 60 elementos combustibles que conforman el núcleo del reactor.

Entre las actuaciones, más del 90% corresponden a tareas de inspección y mantenimiento, además de actividades de mejora de la instalación que sólo se pueden hacer cuando la central está en recarga.

Destacan 25 modificaciones de diseño físicas y debe modificaciones de software informático relacionadas con diferentes sistemas de la central. El proyecto tendrá un presupuesto de 32,4 millones de euros y requerirá más de un millar de trabajadores adicionales.

Por otra parte, también está prevista la sustitución de la junta de la bomba de refrigerante del reactor (BRR) 'B' y la revisión general de sus sellos, la sustitución de la escalera de acceso a la cavidad de recarga, la sustitución de los equipos de regulación y el control de la grúa polar del edificio de contención.

También se llevará a cabo la sustitución de las válvulas de ventilación de la tapa del vaso, el cambio de las juntas de las tapas de los pozos de la instrumentación intranuclear y la inspección y limpieza de diferentes partes de los tres generadores de vapor, tanto en la parte del circuito primario como en la correspondiente al secundario.