Tivissa conmemora los 49 años del primer sendero de Gran Recorrido de la península ibérica

Una cincuentena de personas han recordado este domingo la efeméride de la creación del primer sendero de Gran Recorrido en la península ibérica. La marca se hizo el 2 de marzo de 1975 en la ermita de Sant Blai de Tivissa.

Un grupo de excursionistas ha desafiado la lluvia para llegar hasta este punto, donde la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña (FEEC) ha descubierto una placa para homenajear el hito a la cuna del senderismo. «Inaugurar un sendero es relativamente fácil, mantenerlo es realmente la complicación en el tiempo», ha indicado a la ACN el vicepresidente de la entidad, Josep Casanovas. Según la FEEC, actualmente en Cataluña hay más de 6.000 caminos con esta catalogación que se identifica con los colores blanco y rojo.

La red de senderos de gran recorrido se empezó a gestar en la península ibérica gracias a las conexiones con grupos excursionistas franceses, que invitaron a participar en este sistema de marcaje en la FEEC.

Los primeros contactos entre técnicos franceses y catalanes llegaron al principio de los años 70, mientras que la primera marca de sendero GR se pintó tres años después, en 1975. La ermita de Sant Blai en Tivissa fue el punto escogido por una agrupación de senderistas, con la participación del médico reusense Enric Aguadé y de grupos excursionistas tarraconenses y ebrenses.

«Fue la oportunidad para poner en valor todo el patrimonio humano de voluntario que tenían estos clubs para empezar una tarea de este tipo», ha señalado Josep Casanovas, vicepresidente de la FEEC.

El 2 de marzo de 1975 también era el domingo y como aquel día, un numeroso grupo de personas se ha dirigido hasta la ermita para rendir homenaje a la «cuna del senderismo».

Uno de los integrantes de aquella primera agrupación fue Domènec Parrí, quien no ha perdido la ocasión para rememorar aquel día. «Tengo un recuerdo muy bonito, no había vuelto desde hace muchos años y me hacía gracia ser hoy aquí», ha compartido.

Una vez en los pies de la ermita, se ha descubierto una placa en homenaje al hito en un acto emotivo para reivindicar el «km 0 del senderismo catalán y peninsular». Un mérito del cual el alcalde de Tivissa, Joan Cedó, también ha sacado pecho.

«Tener esta red de senderos que recorre nuestro municipio es un polo de atracción para la gente que ama la montaña y que quiere participar del turismo activo. Creo que no es casualidad que esta marca se hiciera en Tivissa, tenemos uno de los términos municipales de los mayores de Cataluña y por lo tanto, si se tenía que hacer en algún lugar, tenía que estar en Tivissa», ha subrayado.

Una exposición para recordar los orígenes del senderismo

Actualmente, la FEEC calcula que hay más de 6.000 senderos identificados con marcas rectangulares blancas y rojas, que identifican aquellos caminos homologados de más de 50 kilómetros.

Más allá del acto celebrado este mediodía, durante toda la semana también se podrá visitar una exposición a la biblioteca municipal donde se recuerda el origen del senderismo al país con imágenes de archivo.