Termina la alcaldesa de Vinebre después de que los concejales de su grupo le tumbaran los presupuestos

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La alcaldesa de ERC de Vinebre, Tere Viña, ha anunciado que dejará el cargo después de que a finales del año pasado los concejales de su propio grupo impidieran la aprobación de los presupuestos municipales a pesar de disponer de mayoría absoluta en el pleno.

Según ha anunciado el mismo partido en un comunicado, Viña registró este lunes un escrito en el Ayuntamiento renunciando como concejala, medida que se hará efectiva en el pleno que se convocará los próximos días. La todavía alcaldesa ha aducido motivos personales y de salud para justificar esta decisión. También ha agradecido «la ayuda y dedicación de toda la gente» que ha estado a su lado durante su primer y último año de mandato.

«Hemos hecho cosas buenas para el pueblo, algunas muy necesarias, y otros que seguramente no han gustado a todo el mundo, pero siempre pensando en el bien colectivo y aquello que era mejor para el municipio. He tomado una decisión dolorosa, pero es lo mejor que puedo hacer por Vinebre y también por mí misma», ha declarado Viña, anunciando que no hará declaraciones al respecto.

Por su parte, el partido ha expresado «el apoyo al trabajo hecho, a la valentía, al coraje y el empuje mostrados durante este año al frente del Ayuntamiento de Vinebre».

Viña no pudo sacar adelante los presupuestos el 22 de diciembre pasado. Los republicanos, a pesar de disponer de cuatro concejales de gobierno, ante los tres de Junts en la oposición, acabaron perdiendo la votación. Uno de los ediles del mismo gobierno abandonó el pleno y los otros se abstuvieron en desacuerdo con la propuesta de cuentas.

Te puede interesar