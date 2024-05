La CUP reivindica su voto «como el voto más útil para plantar cara a las élites y a España»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La CUP cerró la campaña de la demarcación de Tarragona para las elecciones del 12-M en Flix reivindicándose como el voto más útil para plantar cara a las élites y a España.

El acto ha empezado con Ortésia Cabrera, cabeza de lista por las Terres de l'Ebre, hablando sobre la realidad de las comarcas ebrenses y el modelo productivo que se ha promovido históricamente desde despachos. Ha recalcado que todo ha ido construyendo una autoestima como pueblo muy menospreciada.

«Votemos a Sergi Saladié porque necesitamos la voz cupaire en el Parlament, la única voz que dice lo mismo por todas partes. Necesitamos que el diputado sea de la Izquierda Independentista y no del fascismo», ha añadido el candidato por Tarragona, Eloi Redón, quien ha insistido en que «cuando la CUP está, pasan cosas».

En la misma línea, Eloi Redón ha criticado que en campaña los otros partidos pongan precio a la defensa de los servicios públicos, la vivienda pública, la defensa de la lengua y la independencia a cambio de pactos y gobernabilidades.

Y ha advertido que «las miles de horas de las maestras dentro y fuera educando, los que mantenemos el catalán por una vida digna, todas las horas de los campesinos que trabajan por nuestra soberanía alimentaria, el trabajo de los médicos y enfermeras para darnos sanidad de calidad. No tienen precio».

Finalmente, ha lanzado un mensaje en clave independentista: «Nosotros nos pasamos horas organizando el 1-O y pusimos el cuerpo, nosotros no renunciamos al independentismo a cambio de nada».

Por su parte, el cabeza de lista de la formación por Tarragona, Sergi Saladié, ha acabado el acto recordando el trabajo hecho por la CUP en las anteriores legislaturas, y poniendo mucho énfasis en el tipo de macroproyectos que llevan en el programa electoral. «A la CUP se nos tilda de ser los del NO a todo, y nosotros decimos que no es así: vetamos los macroproyectos que nos destrozan la tierra y que no abordan la crisis energética, social, climática y económica del país», ha explicado.

«La CUP somos el único proyecto político que tiene propuestas adaptadas a la situación actual: SÍ al macroproyecto de instalar placas fotovoltaicas a lo largo de toda la AP-7; SÍ a proteger los suelos agrarios y abastecer todas las comidas públicas con alimentos producidos de forma sostenible al país; SÍ a generar comunidades energéticas locales gestionadas por la población; SÍ a crear una distribuidora pública de alimentos que regule tanto los salarios de productores como el precio de venta para el consumo; SÍ a una planificación real y responsable con los recursos que tenemos y las necesidades de la población. Cuando no planificamos, siempre ganan los más ricos, y la CUP es garantía de derechos y vidas dignas para toda la población», ha finalizado.

Te puede interesar: