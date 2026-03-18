Lo Riu Sona Festival contará con los Amics de les Arts, els Catarres, Buhos y Pepet i Marieta, como cabezas de cartel. El certamen se celebrará el 30 de mayo en Amposta.

El cartel lo complementan La Cosina, Naina, Partiperes, Miquel del Roig, Dj Trapella, Greta Connor, Blanc, Cloe Galiano y Anna Adarve. Lo Riu Sona Festival mantendrá el formato de dos escenarios, que permitirá una programación continuada sin interrupciones. Las puertas se abrirán a las 17.00 h y los conciertos empezarán a las 18.00 h.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de la web oficial del festival a un precio de 20 euros, mientras que en taquilla costarán 25 euros. La entrada será gratuita para los niños de 0 a 5 años, de 10 euros para los niños y niñas de 6 a 12 años, y de 12 euros para los jóvenes menores de 30 años con el programa Cultura Jove.

El recinto contará con una zona de autocaravanas, un área de food trucks y un punto lila para garantizar un espacio seguro y libre de violencias, con personal especializado.