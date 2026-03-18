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La ONCE ha repartido 35.000 euros en La Ràpita en el sorteo del Cupón Diario de ayer, 17 de marzo. Irene Castaño, persona con discapacidad como todos los vendedores y vendedoras de la ONCE, es quien ha llevado la suerte en La Ràpita desde su punto de venta situado a la calle Sant Isidre, 108.

La Ràpita pertenece a la agencia de la ONCE en Tarragona que presta servicios personalizados a 780 afiliados y afiliadas y cuenta con 190 agentes vendedores de los productos de juego de la Organización.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y 450 premios más a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y el mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros en la primera o última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.900 agentes vendedores, 2.500 de ellos en Cataluña, que integran su red de ventas. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede escoger en el instante el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.