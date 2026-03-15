Dos personas intoxicadas por una posible avería en la caldera en una vivienda de la Galera

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado intoxicadas este sábado por la noche en una vivienda de la Galera, presuntamente a causa de un problema en el funcionamiento de una caldera.

El aviso se ha recibido hacia las 22.30 horas en una casa situada en el camí del Cementiri. Según las primeras informaciones, la incidencia podría estar relacionada con una mala combustión de la caldera.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una dotación de los Bombers procedente de Ulldecona, que ha revisado la instalación y ha ventilado la vivienda.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a los afectados y los ha trasladado al Hospital de Amposta.