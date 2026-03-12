El centro Eurecat de Amposta creará la primera gran escultura de plantas para mariposas y polinizadores del Ebro

El centro tecnológico Eurecat de Amposta tendrá la primera gran escultura de plantas aromáticas autóctonas para mariposas y polinizadores de las Tierras del Ebro. La figura se levantará este sábado en una jornada de actividades regenerativas organizada por el Centro en Resiliencia Climática de Eurecat.

La figura pone en marcha la iniciativa 'El Efecto Mariposa', un proyecto que replicará esta figura con forma de mariposa en diez territorios de la península Ibérica. Con estas esculturas 'vivas' se quiere contribuir a la conservación de estos insectos lepidópteros y otros polinizadores, 'excelentes bioindicadores de la salud de los ecosistemas'. La población mundial de mariposas ha disminuido entre un 70% y un 80% en los últimos 50 años.