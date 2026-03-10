Lo Pati de Amposta pone el foco en el Mediterráneo como motor de nuevos imaginarios culturales

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Lo Pati, el Centro de Arte de Amposta, pondrá la mirada sobre las dinámicas del Mediterráneo como territorio generador de nuevos imaginarios sociales, culturales y artísticos en la programación de este 2026. El nuevo director del equipamiento, Jaume Vidal, impulsa un programa en que ve el "mare nostrum como un espacio compartido de movilidades, migraciones y relatos híbridos".

Además, Vidal se plantea reforzar el centro como espacio de búsqueda artística y de producción. Por eso, durante este año, una setentena de artistas programarán exposiciones, instalaciones, acciones comunitarias, conciertos y festivales. Algunas de las propuestas son el ciclo audiovisual de La Façana y el Lo Safareig o la muestra Daídalos, Ícar y nosaltres, entre otros.

La primera instalación de la temporada, con el título Lo fil de la vida, será una acción artística que parte de la práctica comunitaria del bordado y el trabajo textil de una veintena de mujeres coordinadas por la modista ebrense Anna Vizcarro. Se podrá ver desde el viernes 13 de marzo hasta el 5 de abril. El 14 de marzo se ha programado el Marató de Brodat, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, doce horas para reivindicar la creación lenta y compartida como gesto político. Cualquier persona que se acerque a Lo Pati podrá participar en la confección de una pieza.

Este mes de marzo, también se dará el pistoletazo de salida a una nueva edición del ciclo audiovisual de La Façana. Bajo el título Habitar el present, la iniciativa propondrá un recorrido por diferentes prácticas artísticas contemporáneas vinculadas al Mediterráneo que reflexionarán sobre el tiempo, la memoria, el territorio y los desplazamientos. El programa presentará seis obras audiovisuales de artistas internacionales que trabajan entre el cine experimental, el vídeo, el ensayo fílmico y la animación. El ciclo está comisariado por Xavier de Luca y Houari Bouchenak, que son miembros de Jiser Reflexiones Mediterráneas.

Por otra parte, ya se ha puesto en marcha el nuevo ciclo de actividades Lo Safareig. Se trata de una propuesta que convierte el centro en un espacio de encuentro, creación y aprendizaje compartido, todos los sábados. Con respecto a la programación del mes de abril, se inaugurará la exposición Sense Comissariat, donde participarán 45 artistas de les Terres de l'Ebre. En este caso, es una muestra para la libre circulación de ideas, donde el espacio de arte se pone al servicio directo de la creación sin mediaciones.

El 16 de mayo, Lo Pati se sumará por primera vez a la celebración de la Noche de los Museos, en colaboración con el Museo de les Terres de l'Ebre de Amposta. Las dos instituciones se unirán para presentar Ressonàncies de la memòria: la electrónica del objeto cotidiano, del productor musical Balfa. Se trata de una propuesta que desdibuja las fronteras entre la antropología y el arte sonoro. Al cabo de unos días, el 21 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Poesía y del ciclo Lo Safareig, se ha programado el taller Poètica del fragment, impartido por el artista y mediadora Gessamí Olesa. A finales de mes, el 28, se celebrará una mesa redonda sobre traspaso de saberes e inteligencia artesanal, con la participación de Toni Cartes, Rosa Queral y Anna Vizcarro.

Artes digitales y performativas

El 18 de abril, Llúcia Pla, una de las voces "más personal de la nueva escena independiente", ofrecerá un concierto con una puesta en escena minimalista de abajo, clarinete y ordenador. En julio, Eufònic, el festival de artes sonoras, visuales y digital-performativas de les Terres de l’Ebre, también llegará a Lo Pati. Desde la primera edición del festival que Lo Pati es una de las sedes habituales. Este año, se celebrará del 16 al 18 de julio en diferentes poblaciones y espacios naturales y patrimoniales del sur de Cataluña.

En agosto, Lo Pati ha programado una exposición del artista plástico Manolo Ripollés, que ha desarrollado una trayectoria vinculada sobre todo a la pintura, el dibujo y varias prácticas visuales. Su producción combina pintura, objetos y otros lenguajes visuales con una fuerte presencia de la literatura y, especialmente, de la poesía, con una propuesta que huye del formato de retrospectiva clásica. El 15 de agosto, NIN3S presentará El pols de l'electrònica emocional, una experiencia inmersiva que combina la herencia analógica con la "sofisticación" digital. Se trata de una propuesta donde el ritmo y la melodía se encuentran para construir paisajes sonoros cargados de emoción y profundidad.

Reflexiones mediterráneas

Del 18 de septiembre al 15 de noviembre, la exposición 'Daídalos, Ícar y nosaltres' propone un recorrido a través de espacios de cuestionamiento y de narraciones que marcan los territorios y las civilizaciones, los cuales están expuestos a paradigmas que "se han cristalizado tanto en el pensamiento como en los espacios de vida y de circulación, alimentando así la obsesión por el control". A través de fotografías, instalaciones y obras audiovisuales de una "grande bastante poética y crítica", hechas por artistas vinculados en las orillas del Mediterráneo y a sus territorios próximos, esta muestra explorará la ciudad y el mar como lugares de tensión y movimiento. Está comisariada por Xavier de Luca y Houari Bouchenak, de Jiser Reflexiones Mediterráneas.

Termostato de la creación contemporánea

Este año, vuelve la BIAM - Bienal de Arte de Amposta, el certamen bienal que ha consolidado la capital del Montsià como centro "neurálgico de la crítica y la vanguardia actual". En sus 18 ediciones ha ocurrido un "potente" escaparate de la creación emergente del país y se ha consolidado como un termostato de la actividad artística estatal con respecto a la creación contemporánea, con una combinación de artistas emergentes y consagrados en el marco nacional e internacional.

Continuidad de los proyectos arraigados

Por otra parte, Lo Pati también dará continuidad a actividades habituales en la programación de los últimos años. A modo de ejemplo, el 17 de mayo, volverá la 11.ª edición de Els Ports. Natura i Art. Del 11 al 14 de junio, tendrá lugar una nueva edición de mónFILMAT, Festival Internacional de Cine y Paisaje, bajo la dirección de Xavier Miró. Además, la programación también incluirá el Cicle Difraccions, un circuito de músicas en centros de arte de Cataluña, programado para octubre.

Asimismo, del 25 al 28 de noviembre, se hará una nueva edición de Femme in Artes y el proyecto l'Aula al Pati, dirigida por el artista Alfred Porres, se repetirá con el objetivo de explorar las posibilidades que ofrece el arte contemporáneo en el contexto educativo y social. Paralelamente, Lo Pati reforzará el proyecto educativo y de mediación con escuelas e institutos vinculado a las exposiciones y coordinado por Gessamí Olesa.