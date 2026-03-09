Los Bancos de Alimentos reciben 215 toneladas de arroz gracias al reciclaje de las cápsulas Nespresso

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) ha recibido 215 toneladas de arroz gracias al reciclaje de las cápsulas Nespresso, un 5% más con respecto a la campaña anterior. El proyecto 'Arroz Solidario' es una iniciativa pionera de economía circular que transforma el poso del café de sus cápsulas recicladas en un compuesto de alta calidad para el cultivo de este cereal y que la Cámara Arrocera del Montsià usa para fertilizar los arrozales en el delta del Ebro.

Desde el inicio del programa en el 2011, se han distribuido 1.967 toneladas de arroz, lo que equivale cerca de 8 millones de raciones de comida a través de los 54 bancos alimentos asociados a FESBAL en toda España. La donación de este año permitirá entregar 860.000 raciones además de 9.500 personas.