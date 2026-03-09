La ACA mejorará la seguridad para hacer frente a las inundaciones en Alcanar-Platja

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicado la redacción del proyecto constructivo de protección contra inundaciones en el ámbito de Alcanar-Platja (Barranco del Llop), una actuación que quiere mejorar la seguridad de las personas y de los espacios urbanos más expuestos en episodios de avenidas. La adjudicataria es ENGISIC Solucions i Consulting SL, por un importe de 125.791,05 € (IVA no incluido) y un plazo de redacción de 10 meses.

La redacción del proyecto es el paso necesario para definir, con criterios rigurosos, las obras de protección que se podrán ejecutar en la zona. El trabajo se centrará en tres puntos sensibles, todos ellos con afectación directa sobre el núcleo de Alcanar-Platja: el barranco del Llop y tributarios, el barranco de los Bandolers y un pequeño barranco innominado de la zona.

En los últimos años, Alcanar ha sido uno de los municipios más afectados por inundaciones de todo el Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña con daños significativos en calles, viviendas, comercios e infraestructuras. Sólo entre 2018 y 2025, Alcanar ha acumulado más de 12 millones de euros en daños por inundación, principalmente a raíz de los episodios de septiembre de 2021, 2023 y de octubre de 2025, con registros de lluvia que superaron en algunos casos los 200 y hasta los 300 l/m². Este nivel de recurrencia e intensidad ha hecho que el municipio sea identificado en el APRI como uno de los puntos más vulnerables del litoral y un ámbito prioritario dentro de la propuesta de nuevos TRI.

El proyecto permitirá identificar y determinar las actuaciones más eficaces para reducir el riesgo de inundación al ámbito de Alcanar-Platja; y coordinar las actuaciones hidráulicas con la reordenación urbanística del ámbito, para asegurar un corredor fluvial continuo y bien integrado. Todo permitirá definir una propuesta que reducirá el impacto de futuros episodios de avenidas, minimizar daños y reforzar la seguridad de un municipio que ha vivido episodios de inundación muy severos y recurrentes.