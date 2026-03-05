Detienen a cuatro personas en Amposta por una estafa continuada en la venta de vehículos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra, de la Unidad de Investigación de la comisaría de Amposta, detuvieron el 2 de marzo en Amposta (Montsià) a tres personas de entre 46 y 52 años, como presuntas autoras de un delito de estafa. Hoy, se ha detenido una cuarta persona por los mismos hechos, una mujer de 38 años.

Todo empezó con una denuncia presentada en septiembre de 2025 y, actualmente, los investigadores han podido identificar hasta 21 víctimas a más afectadas por la misma estafa.

Las víctimas se desplazaban hasta Amposta desde diferentes puntos de Cataluña y del resto de España para recoger un vehículo que previamente habían reservado mediante un pago. Una vez en el lugar acordado para formalizar la compraventa, se daban cuenta de que habían sido víctimas de una estafa, ya que los vendedores no se presentaban. En muchos casos, incluso, los presuntos autores los informaban de que era una estafa o bien les bloqueaban el teléfono.

Las gestiones de investigación constataron que la manera de actuar consistía en publicar anuncios de venta de vehículos en portales digitales de compraventa de productos de segunda mano y los ofrecieron a un precio muy asequible para atraer posibles compradores. Una vez las víctimas se interesaban por el vehículo, los presuntos autores les pedían un pago en concepto de reserva para asegurar la compra.

El importe de esta reserva, que en la mayoría de los casos oscilaba entre los 100 y los 300 euros —aunque alguna víctima llegó a abonar cantidades superiores—, se tenía que ingresar mediante una transferencia bancaria o un pago instantáneo. Además, en algunos casos, también solicitaban datos personales como el documento nacional de identidad.

Una vez recibían el dinero, los investigados dejaban de responder a los mensajes, no se presentaban al lugar de encuentro acordado y se quedaban con el importe de la reserva.

Los números de cuenta y los datos de los pagos instantáneos vinculados a las reservas, así como las fotografías de los documentos nacionales de identidad que los presuntos autores habían proporcionado en el momento de hacerlas, permitieron identificarlos. Gracias a eso, el lunes se detuvieron a los presuntos autores.

La investigación continúa abierta y no se descarta que pueda haber nuevas denuncias y más detenciones relacionadas con estos hechos.

Tres de las personas detenidas pasaron el martes a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Amposta mientras que la detenida durante el día de hoy pasará en las próximas horas.