El barco eléctrico La Perla de Amposta cierra su primer año con 6.500 pasajeros

El barco eléctrico La Perla de Amposta ha cerrado su primer año con 6.500 pasajeros y más de 200 rutas. Según los datos turísticos del municipio expuestos por el ayuntamiento, 900 de los viajeros han participado en actividades organizadas por la empresa gestora.

Paralelamente, la Oficina de Turismo de Amposta y la del Poblenou atendieron a cerca de 4.000 visitantes durante el 2025. De estos, el 73% fueron del Estado y el 27% restante, internacionales. Con respecto al turismo estatal, las comunidades que más han visitado la ciudad son el País Vasco, Aragón, Madrid y la Comunidad Valenciana. En el ámbito internacional, destacan Francia, Holanda, Alemania y Bélgica.