Detenidos tres hombres y una mujer después de ser sorprendidos robando en la desechería municipal de Amposta

La Policía Local de Amposta ha detenido a tres hombres y una mujer después de ser sorprendidos mientras robaban objetos del interior del centro de reciclaje municipal, ubicada en el polígono Tosses. Los agentes han acudido al lugar después de recibir la alerta por la activación del sistema de alarma.

Allí han localizado una furgoneta con una persona en su interior y una segunda que saltaba la valla del recinto. Durante el cacheo posterior al interior del centro de reciclaje, junto con los Mossos d'Esquadra, se han localizado dos hombres más que estaban escondidos. En el interior del vehículo había numerosos objetos de procedencia dudosa y varios objetos en el exterior e interior del centro de reciclaje preparados para ser cargados.

A los a cuatro arrestados, todos vecinos de Tarragona y con varios antecedentes policiales, se los ha arrestado como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Bajan los datos de criminalidad

Precisamente, este martes el gobierno municipal ha hecho balance de los datos estadísticos de criminalidad publicados hace unos días por el Ministerio del Interior todo remarcando que el año 2025 se cerró con 1.357 infracciones penales, cifra que representa un descenso del 8,43% de los hechos delictivos con respecto al año anterior. Unos indicadores, según el alcalde, Adam Tomàs, que devuelven a valores de antes de la pandemia.