Siete personas resultan intoxicadas por una mala combustión de una barbacoa en la Ràpita

Siete personas han resultado intoxicadas por monóxido de carbono esta madrugada del jueves en un piso en la Ràpita. Los Bombers recibieron el aviso a las 03.18 horas y se desplazaron con dos unidades terrestres hasta el número 14 de la calle Jacint Verdaguer.

Al llegar a la vivienda, situado en un edificio de planta baja más cuatro plantas, los bomberos han confirmado con el detector que las lecturas eran positivas, posiblemente por la mala combustión de una barbacoa en un patio interior. Por este motivo procedieron a ventilar el piso. El cuerpo también revisó la escalera del edificio y todos los pisos y procedió a la ventilación de forma natural, abriendo la puerta superior que da al terrado.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) activó tres ambulancias y atendió a ser personas por intoxicación por monóxido de carbono, todas ellas en estado menos grave. Dos mujeres, un hombre y un menor fueron trasladados al Hospital de Tortosa. Mientras que otra mujer, un menor y un hombre fueron trasladados al Hospital de Amposta.