Detienen a una administradora por estafar 40.000 euros a comunidades de vecinos de la Ràpita

Agentes de los Mossos d'Esquadra, de la Unidad de Investigación de la comisaría de Amposta, detuvieron el 17 de febrero en Amposta a una mujer de 47 años, administradora de una empresa dedicada a la gestión de comunidades de propietarios, y su pareja sentimental, un hombre de 53 años, como presuntos autores de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación de documento público, oficial o mercantil.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por presidentes de comunidades de propietarios de la Ràpita, que habían detectado movimientos bancarios no autorizados en las cuentas comunitarias. Según las denuncias recogidas, la administradora efectuó transferencias sin consentimiento hacia cuentas particulares, así como hacia cuentas de otras comunidades que ella misma administraba. Estas transferencias tendrían el objetivo de prolongar y ocultar la actividad fraudulenta.

En un primer caso, una comunidad denunció la apropiación de cuotas mensuales cobradas de más durante tres años, con un perjuicio económico superior a los 6.300 euros.

En un segundo caso, otra comunidad detectó tres transferencias no autorizadas durante el año 2025, de un importe total de más de 2.600 euros.

En un tercer caso, los responsables de una comunidad denunciaron hasta quince transferencias presuntamente fraudulentas efectuadas el año 2025, de un importe total superior a los 10.500 euros. Algunas de estas transferencias tenían conceptos de trabajos o servicios que, según las declaraciones de los denunciantes, no se llegaron a llevar a cabo.

Les gestiones de investigación constataron que una parte del dinero se transfería a cuentas bancarias de titularidad de la principal investigada ―algunas compartidos con el otro detenido―, y que determinadas transferencias hacían referencia a facturas inexistentes o a servicios no prestados.

Además de las denuncias mencionadas, los Mossos d'Esquadra tienen constancia de otros procedimientos abiertos por hechos similares que afectarían a varias comunidades de propietarios de la zona, lo que elevaría el importe total presuntamente defraudado además de 39.000 euros.

Con los indicios recogidos, los agentes detuvieron a la mujer como presunta autora de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación documental, y el hombre como presunto autor de los delitos de estafa y falsificación documental.

La investigación continúa abierta y no se descarta que pueda haber más comunidades afectadas.