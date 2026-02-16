Denuncian una empresa en Ulldecona por aplicar deyecciones ganaderas incumpliendo la normativa

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad Regional de Medio Ambiente denunciaron el pasado 3 de febrero en Ulldecona (Montsià) una empresa gestora de purines por haber aplicado este residuo en una finca situada a pocos metros de uno de los puntos de captación de agua potable del municipio.

La actuación se inició a raíz del aviso de la Policía Local del municipio, que había detectado el vertido. Al comprobar los hechos, los agentes constataron que la aplicación de purines no respetaba las distancias de seguridad establecidas por la normativa vigente en relación con los puntos de captación de agua, según la Ley 18/2001 de ordenación agraria.

La intervención conjunta permitió identificar la empresa responsable y detener la actividad en la finca, para evitar así una posible afectación de las aguas subterráneas.

Los hechos se han puesto en conocimiento del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, que es la autoridad competente en esta materia.