Detienen un falso dentista en Amposta por intrusismo profesional

El detenido ejercía sin titulación ni colegiación y atendía pacientes en un piso en condiciones insalubres.

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Amposta (Montsià) detuvieron el pasado 6 de febrero a un hombre de 56 años como presunto autor de un delito de intrusismo profesional.

Los hechos se remontan al pasado 19 de enero, cuando los agentes recibieron una denuncia donde una víctima manifestaba que en la localidad de Amposta había un hombre haciendo de dentista sin estar colegiado.

En el momento de presentar la denuncia, la víctima explicó que había sido paciente del denunciado y que varios motivos lo habían hecho sospechar que el hombre ejercía la actividad de manera ilegal.

De hecho, la víctima no había finalizado los tratamientos, a pesar de haberlos pagado íntegramente por adelantado y en efectivo en su totalidad.

El hombre pasaba consulta en una habitación del mismo piso donde vivía y siempre trabajaba sol, sólo en alguna ocasión le ayudaba su mujer.

Por otra parte, el último día que la víctima se dirigió a la consulta comprobó que el edificio había sufrido un incendio que había afectado al piso del denunciado. Sin embargo, el hombre le aseguró que la visitaría igualmente, aunque el espacio no disponía de techo y el suelo estaba lleno de cenizas.

Posteriormente la misma víctima hizo gestiones con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, donde le corroboraron que esta persona no estaba colegiada.

Ante estos extremos, los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación que permitió contrastar los hechos denunciados y acabó con la detención del hombre por intrusismo profesional.

Se da la circunstancia de que este falso odontólogo fue denunciado el año 2024 en Amposta por hechos similares y en aquel momento ya manifestó que no tenía ninguna titulación para ejercer esta actividad.

El detenido pasó a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Amposta el pasado 6 de febrero.