El Montsià tendrá que contribuir con 442,4 MW de energía solar fotovoltaica y 888,9 MW de eólica en el horizonte de 2050

El Montsià tendrá que contribuir con 442,4 MW de energía solar fotovoltaica y 888,9 MW de eólica a los objetivos del país en el horizonte de 2050. La directora del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), Anna Camp, ha presentado este lunes los resultados preliminares del Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Cataluña (PLATER) a los doce municipios de esta comarca.

La sesión también ha servido para que los representantes municipales conozcan la metodología con que se ha elaborado el PLATER y las herramientas que el Gobierno pone a su disposición a fin de que puedan ajustar la propuesta inicial a su realidad y preferencias.

En el ámbito fotovoltaico, el Montsià acogerá 194,9 MW en edificios, 58,5 MW en espacios artificializados, como pedreras o vertederos en desuso, y 189 MW en espacios no artificializados. La potencia ya instalada y la autorizada o en tramitación que se acabe ejecutando, que en la actualidad asciende a 19,4 MW, ya contará para este objetivo. En global, la ocupación de suelo no artificializado para el aprovechamiento fotovoltaico ascenderá a 310 hectáreas en la comarca, un 0,4% del total de su superficie. Con respecto al eólico, acogerá 888,9 MW.

Durante la presentación de este lunes, también se ha explicado a los cargos electos la metodología utilizada y se ha invitado a todos los municipios a participar en la definición final del documento. Anteriormente, el PLATER ya se había sometido a un periodo de consultas previas en que se recibieron 358 aportaciones. Una vez se inicie el periodo de información pública, que tendrá una duración extraordinaria de tres meses por facilitar la participación del mundo local, los municipios del Montsià podrán presentar sus propuestas.

Después, una vez aprobado definitivamente el plan territorial, los ayuntamientos podrán adaptar su ordenamiento urbanístico para ejercer su capacidad de decisión a la hora de ordenar la instalación de energías renovables. Delante de eso, la directora del ICAEN ha expuesto las diferentes herramientas y canales que tendrán disponibles para hacer sus aportaciones, modificaciones o consultas. Así, por ejemplo, se les facilitará un visor web cartográfica para poder conocer los resultados preliminares del PLATER.

Una herramienta de ordenamiento territorial

El PLATER pretende ordenar la implantación de energías renovables, principalmente la eólica y la fotovoltaica, en el conjunto de Cataluña, con la finalidad de que se cumplan los objetivos previstos en la Prospectiva Energética de Cataluña 2050 (PROENCAT) a fin de que el país pueda descarbonizar su modelo energético. Así, ocurrirá una herramienta que ayude a los municipios a regular la instalación de energías renovables a su término.

De acuerdo con la PROENCAT 2050, la descarbonización del sistema energético catalán requiere la instalación de 62.000 MW de energía renovable hasta el año 2050, incluyendo los ya instalados y autorizados. El objetivo es que 14.000 MW se instalen en edificios y espacios artificializados, y el resto tendrá que situarse en espacios no artificializados, con una ocupación previsto de suelo equivalente al 1,2% de Cataluña. La previsión es que el PLATER inicie la información pública a principios de 2026.