Muere un hombre de 56 años mientras trabajaba en una empresa de Alcanar

Un agente de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.ACN

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Amposta recibieron a las 16.48 horas de ayer un aviso para dirigirse a la cimentera de la compañía Cemex en Alcanar donde un hombre habría sufrido un accidente mientras trabajaba.

Por causas que se investigan, mientras se estaban llevando a cabo trabajos de mantenimiento para una empresa subcontratada, una estructura de grandes dimensiones habría cedido e impactado contra el trabajador, hecho que le causó la muerte.

Al lugar de los hechos se trasladaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Amposta, Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques.

Los servicios médicos no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima de 56 años.

Los Mossos d'Esquadra han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del Departament d'Empresa i Treball, de acuerdo con los procedimientos establecidos.