Estampan un coche contra el escaparate de una joyería de la plaza Major de la Sénia para entrar a robar

Un grupo de ladrones ha robado en una joyería situada en la plaza Major de la Sénia (Montsià) este viernes en la madrugada estampando un coche contra el escaparate. Los hechos han tenido lugar hacia las tres y cuarto y ha despertado a muchos vecinos de las proximidades por el ruido generado.

Según fuentes policiales, en el robo han participado un grupo de entre tres y cuatro personas, que han estampado un coche contra la reja del escaparate de la joyería Arrufat para poder acceder al interior. Una vez han podido abrirlo, en cuestión de minutos se han llevado todas las joyas que se encontraban expuestas. Los ladrones han huido a toda velocidad dejando en el lugar el coche estampado y haciendo uso de un segundo vehículo. Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos.