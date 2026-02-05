Santa Bàrbara sufre varios robos en un mes y los Mossos intensifican la vigilancia

Los Mossos d'Esquadra han intensificado el patrullaje y la vigilancia en Santa Bàrbara (Montsià) después de que se produjeran varios robos en domicilios a final de año.

Cómo ha avanzado la Plana Ràdio y ha confirmado ACN, entre mediados de noviembre y mediados de diciembre se produjeron seis robos y ha habido alguno más este año -sin que se haya concretado la cifra-.

Aunque los robos durante el año fueron a la baja en toda la comarca, esta situación ha generado malestar y sensación de inseguridad en el municipio y los Mossos han desplegado más patrullas uniformadas y de paisano y equipos de apoyo de la región policial ebrense, que trabajan con los vigilantes municipales. También se investiga para identificar a los autores de los hurtos.