Santa Bàrbara sufre varios robos en un mes y los Mossos intensifican la vigilancia

La concentración de los hurtos incrementa la sensación de inseguridad en el municipio

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.Cedida

ACNAgència de notícies

Los Mossos d'Esquadra han intensificado el patrullaje y la vigilancia en Santa Bàrbara (Montsià) después de que se produjeran varios robos en domicilios a final de año.

Cómo ha avanzado la Plana Ràdio y ha confirmado ACN, entre mediados de noviembre y mediados de diciembre se produjeron seis robos y ha habido alguno más este año -sin que se haya concretado la cifra-.

Aunque los robos durante el año fueron a la baja en toda la comarca, esta situación ha generado malestar y sensación de inseguridad en el municipio y los Mossos han desplegado más patrullas uniformadas y de paisano y equipos de apoyo de la región policial ebrense, que trabajan con los vigilantes municipales. También se investiga para identificar a los autores de los hurtos.

