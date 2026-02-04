Los caballos se encontraban en un estado deplorable, uno de los cuales con graves dificultades para levantarse.Mossos d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra investigan al propietario de una hípica del Montsià por un presunto delito contra los animales. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado 21 de enero por dos personas que habían dejado dos caballos bajo la responsabilidad del establecimiento, después de haber abonado un importe para el traslado y el mantenimiento de los animales durante el periodo en el que tenían que permanecer en las instalaciones.

En el momento de recogerlos, los caballos se encontraban en un estado deplorable, uno de los cuales con graves dificultades para levantarse, según apunta la policía catalana. Los hechos se han puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Amposta.