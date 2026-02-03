El Ayuntamiento de Amposta separará los contratos de limpieza y jardinería

El Ayuntamiento de Amposta sacará a licitación los nuevos contratos de limpieza viaria y jardinería de forma separada con la intención de priorizar más presencia de personal en la calle así como mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. El servicio actual ha sido objeto de numerosas críticas vecinales los últimos años.

El alcalde, Adam Tomàs, considera que las condiciones del contrato adjudicado el año 2018 a la empresa Urbaser han quedado «obsoletas» ante el crecimiento poblacional y de actividad económica. Asegura que, con la nueva adjudicación, quieren priorizar la presencia de más personal en la calle. También mejorar la situación salarial de los trabajadores, descontentos por la falta de actualizaciones de sus condiciones. Una consultoría externa contratada por el consistorio ha concluido la necesidad de separar los dos contratos ante las especificidades y diferentes convenios laborales de cada uno de los dos ámbitos.

El correspondiente a la limpieza viaria pasará de 780.000 euros a 1.013.000 anuales (un incremento de 234.000). Ya se ha publicado el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea para poder iniciar la licitación a partir del día 4 de marzo. En el caso de la jardinería, que se publicará más adelante, pasa de 237.000 euros a 536.000 euros anuales. En los dos casos serían para cinco años más una posible prórroga de tres más.

Según Tomàs, los nuevos pliegues de contratación tendrán que tener en cuenta el incremento demográfico del municipio, que ha pasado de los 20.600 habitantes en el 2018 en los más de 23.000 actuales, y de la actividad económica, con las repercusiones que eso tiene en la ocupación de la vía pública (como el hecho de que se han casi duplicado el número de terrazas de bares y restaurantes). También tendrán que tener en cuenta la incorporación de nuevas zonas verdes y la presencia mayor de vehículos estacionados. El alcalde se ha comprometido también a seguir luchando, con campañas, contra el incivismo que agrava el problema.

«El año 2018 planteamos una licitación con mucha máquina y poca gente en la calle. Eso ha hecho que con la cantidad de coches que tenemos, las máquinas cuando pasan se encuentran los coches aparcados y no pueden limpiar», ha justificado Tomàs. «Lo hemos cambiado y hemos apostado por una licitación con más presencia de personas en la calle», ha añadido el alcalde, «consciente» de que la limpieza viaria es uno de los aspectos de la gestión municipal que más preocupan la ciudadanía actualmente. El consistorio ya ha sancionado la empresa en varias ocasiones por incumplimientos y deficiencias del servicio.

Trabajadores mal pagados

Aparte del desequilibrio entre inversiones en maquinaria y personal trabajando en la calle, el contrato con Urbaser, vigente desde 2019 y prorrogada el verano de 2024 para preparar la nueva licitación, presenta también carencias en materia de derechos laborales, según Tomàs. En concreto, no se habían previsto las revisiones de precios y las actualizaciones de mejoras salariales de los trabajadores, hecho que ha generado descontento entre la plantilla. «Apostamos menos por inversión y más por personal, bien pagado. Somos conscientes de que están por debajo del nivel salarial que tendrían que tener», ha asumido, un hecho que vincula también a la calidad del servicio prestado.

Para paliar esta situación, el gobierno municipal ha consultado con representantes de los trabajadores a sus demandas concretas a la hora de definir la cifra del contrato y ha anunciado que los nuevos contratos incluirán la posibilidad de revisar los precios ante un crecimiento de la inflación que encarezca el servicio.

El anuncio de las licitaciones, sin embargo, cierra la puerta a la prestación del servicio con trabajadores de la empresa municipal Amsermu, que actualmente incluye ya la limpieza de playas o de edificios públicos. Según Tomàs, las modificaciones normativas introducidas recientemente por el gobierno español, entre las cuales la ley de contratos, con nuevas restricciones para los entes municipales, dificultan esta remunicipalización.