Desmantelan una plantación de 3.100 plantas de marihuana en una antigua granja de la Sénia

Se localizaron las plantaciones de marihuana en dos estancias de la nave.Mossos

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 30 de enero en la Sénia a un hombre de 21 años como presunto autor de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. La Policía Local colaboró en el dispositivo.

La detención es el resultado de una investigación abierta a principios del mes de diciembre de 2025 después de tener indicios de la existencia de una plantación de marihuana en el interior de una nave, antiguamente una granja, situada en el término municipal de la Sénia (Montsià).

El inmueble desprendía un fuerte olor en marihuana y tenía un elevado consumo fraudulento de electricidad y agua.Mossos

Los agentes confirmaron las primeras informaciones recibidas y comprobaron que este inmueble desprendía un fuerte olor en marihuana y tenía un elevado consumo fraudulento de electricidad y agua, sin que se observara ningún tipo de actividad.

Las indagaciones policiales también permitieron observar que la nave disponía de numerosas cámaras de vigilancia exterior y medidas de seguridad.

La nave disponía de numerosas cámaras de vigilancia exterior.Mossos d'Esquadra

Ante todas estas evidencias, el pasado jueves los agentes realizaron una entrada judicial en la nave donde localizaron un laboratorio de marihuana perfectamente estructurado destinado a la germinación, elaboración, cultivo, producción y almacenaje de esta droga.

Las estancias existentes habían sido adaptadas con sistemas de ventilación, calefacción, refrigeración e iluminación con el fin de facilitar esta actividad ilícita.

En concreto se localizaron lámparas y bombillas de luz de alta intensidad, filtros de carbono industriales, ventiladores, compresores, aires acondicionados, humidificadores, depósitos de agua y un sistema de transformadores eléctricos, se a decir, una instalación para permitir un cultivo intensivo e ininterrumpido de plantas de marihuana.

En este operativo se intervinieron 1.000 plantas de marihuana ubicadas en una estancia de la nave y 2.100 plantas en otra. Estas últimas habían sido cortadas y se encontraban en fase de secado.

La investigación continúa abierta con el fin de localizar a otras personas relacionadas con esta actividad delictiva.

El detenido pasó a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Amposta el pasado 30 de enero.