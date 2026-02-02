Alcanar busca financiación para poder ejecutar la naturalización del barranco de Sant Jaume

La presidenta y diputados de la Diputación de Tarragona con el alcalde de Alcanar mirando los planos de la naturalización del barranco de Sant Jaume.ACN

El Ayuntamiento de Alcanar (Montsià) busca más financiación para poder ejecutar la naturalización del barranco de Sant Jaume, que desemboca en el Mar en el paseo marítimo de las Cases de Alcanar. El objetivo, como ha recordado el alcalde Marc Chavalera, es devolver "espacio hidráulico al agua" y eliminar las barreras arquitectónicas de la plaza y el parque actuales, que encuentra cuando se producen avenidas.

La Diputación de Tarragona ha redactado el proyecto y financiará la obra con una subvención nominativa de 450.000 euros. El proyecto supone una inversión de más de 2,56 MEUR. También la Agencia Catalana del Agua aportará un millón de euros. Si no se encuentran otras fuentes de financiación, el consistorio utilizará recursos propios para pagar el resto del coste.