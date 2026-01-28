La entidad animalista AnimaNaturalis ha presentado un recurso de alzada al departamento de Interior por los actos taurinos que se hicieron en la Ràpita (Montsià) en septiembre. La primera denuncia que presentaron ha sido archivada, pero la organización insiste en que la veintena de exhibiciones taurinas que se hicieron, entre los días 26 y 28 de septiembre, incumplen la Ley 34/2010 de los Correbous.

La normativa establece que "sólo se pueden autorizar en las fechas en las que tradicionalmente se han celebrado". El Ayuntamiento de la Ràpita argumentó que se autorizaban en el marco de las fiestas del barrio o de la Mare de Déu de la Ràpita, pero estas se habían celebrado a principios de septiembre. Con el recurso de alzada presentado en la secretaría general de Interior y Seguridad Pública, los animalistas piden "que se investiguen" los bous capllaçats que se hicieron en la Ràpita, entre el 26 y 28 de septiembre.

La primera denuncia que presentaron en diciembre a los servicios territoriales del Ebre, se ha archivado y el recurso solicita "revocar" el sobreseimiento de las diligencias previas e incoar el correspondiente expediente sancionador, "con plena tramitación contradictoria y reconocimiento de la Fundación AnimaNaturalis como parte interesada".

Los animalistas denuncian que se ha hecho "un uso indebido de la potestad administrativa por parte del Ayuntamiento de la Ràpita y una interpretación artificiosa de la normativa", ya que los actos que se celebraron extraordinariamente por el vigésimo congreso estatal de bou amb corda, "no constituyen ninguna festividad tradicional" y no se pueden enmarcar en las fiestas que están reconocidas en la Ràpita.

Las fiestas de la Mare de Déu de la Ràpita se celebraron el año pasado entre el 10 y 14 de septiembre, según el programa oficial publicado en la web del consistorio, pero los actos taurinos se hicieron el último fin de semana del mes. AnimaNaturalis insiste en que "se ha vulnerado claramente el ordenamiento jurídico" y que "se ha vaciado de contenido el marco legal que protege las fiestas tradicionales con bueyes". La entidad exige al Gobierno que, "como mínimo", se respete la ley.