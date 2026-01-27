Diari Més

SOCIEDAD

Amposta creará una concejalía para «reforzar y fomentar el uso del catalán»

El pleno aprueba publicar las dietas de todos los alcaldes y destinar 300.000 euros a arreglar caminos en el Delta

Fachada del Ayuntamiento de Amposta.

Fachada del Ayuntamiento de Amposta.Diari Més

Publicado por
ACNAgència de notícies

Creado:

Actualizado:

El Ayuntamiento de Amposta ha aprobado adherirse al Pacto Nacional por la Lengua creará una concejalía «para reforzar y fomentar el uso del catalán». La propuesta se aprobó al plenario de enero con los votos a favor del concejal no adscrito y del equipo de gobierno de Esquerra, y la abstención de Som Amposta y Junts per Amposta.

El consistorio elaborará un Plan municipal de Impulso del Catalán y creará una Taula Local per la Llengua. En la sesión plenaria también se aprobó, por unanimidad, hizo públicas los gastos (dietas) de los alcaldes de los últimos vinos años y revisó y actualizó el nomenclátor. También con los votos de todos los concejales, se ha aprobado destinar 300.000 euros del remanente de una partida por arreglar caminos rurales del delta del Ebro.

tracking