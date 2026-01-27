Amposta creará una concejalía para «reforzar y fomentar el uso del catalán»

El Ayuntamiento de Amposta ha aprobado adherirse al Pacto Nacional por la Lengua creará una concejalía «para reforzar y fomentar el uso del catalán». La propuesta se aprobó al plenario de enero con los votos a favor del concejal no adscrito y del equipo de gobierno de Esquerra, y la abstención de Som Amposta y Junts per Amposta.

El consistorio elaborará un Plan municipal de Impulso del Catalán y creará una Taula Local per la Llengua. En la sesión plenaria también se aprobó, por unanimidad, hizo públicas los gastos (dietas) de los alcaldes de los últimos vinos años y revisó y actualizó el nomenclátor. También con los votos de todos los concejales, se ha aprobado destinar 300.000 euros del remanente de una partida por arreglar caminos rurales del delta del Ebro.