SUCESOS
Quema una furgoneta en Freginals que transportaba una botella de acetileno y otra de oxígeno
El recipiente de oxígeno presenta una pequeña fuga
Los Bombers de la Generalitat han trabajado este lunes en el incendio de una furgoneta Freginals (Montsià). Los hechos han pasado a las 11.40 horas en la TV-3317 y han mobilizado tres dotaciones terrestres. La vía se encuentra cortada a la circulación desde el incidente.
El vehículo, que ha quemado totalmente, transportaba en el interior una botella de acetileno y otra de oxígeno, la cual presenta una pequeña fuga. No constan heridos.
Los Bombers de la Generalitat han tenido centenares de avisos este lunes a causa del viento que sopla en la demarcación de Tarragona. La mayoría de actuaciones se han hecho en el Camp de Tarragona.