Quema una furgoneta en Freginals que transportaba una botella de acetileno y otra de oxígeno

Los Bombers de la Generalitat han trabajado este lunes en el incendio de una furgoneta Freginals (Montsià). Los hechos han pasado a las 11.40 horas en la TV-3317 y han mobilizado tres dotaciones terrestres. La vía se encuentra cortada a la circulación desde el incidente.

El vehículo, que ha quemado totalmente, transportaba en el interior una botella de acetileno y otra de oxígeno, la cual presenta una pequeña fuga. No constan heridos.

Los Bombers de la Generalitat han tenido centenares de avisos este lunes a causa del viento que sopla en la demarcación de Tarragona. La mayoría de actuaciones se han hecho en el Camp de Tarragona.