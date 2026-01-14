Amposta invierte medio millón de euros en mejorar siete caminos municipales y hacerlos «más resilientes» a la lluvia

Imagen de una de las calles de Amposta afectadas por el temporal

El Ayuntamiento de Amposta mejora siete caminos del término municipal con una inversión de 506.000 euros. Son els Camí de Tosses (119.000 euros), Ramal Pins (més de 27.000 euros) i els camins de Granell, Comunets, Ferrereta, Vell Amposta y los caminos de Freginals i Tapà (360.000 euros).

Con estas actuaciones, según ha destacado el alcalde Adam Tomàs, se hace «más resiliente» la red vial rural para que los aguaceros no la estropeen. El presupuesto municipal prevé hacer una inversión este año de 1,5 millones de euros en los caminos. El año pasado ya se destinó cerca de 450.000 euros.