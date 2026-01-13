Detienen a un hombre en la Sénia por tráfico de drogas y lo denuncian por circular sin carné

Un agente de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.ACN

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Amposta (Montsià) detuvieron el 10 de enero a un hombre de 56 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Los hechos tuvieron lugar alrededor del mediodía, cuando una patrulla de los Mossos d'Esquadra, que realizaba tareas de seguridad ciudadana en el núcleo urbano de la Sénia (Montsià), detectó un vehículo que circulaba a una velocidad inadecuada.

Una vez parado, los agentes identificaron el conductor y un acompañante. Durante las comprobaciones, se constató que el conductor no disponía del permiso de conducir, motivo por el cual fue denunciado.

Los ocupantes mostraban un estado de nerviosismo y del vehículo se desprendía un fuerte olor compatible con marihuana, hecho que motivó el cacheo del conductor y de su acompañante.

El conductor llevaba un bolso de mano con 26 envoltorios de polvo blanco, presuntamente cocaína, con un peso aproximado de 20 gramos. También se encontraron tres bolsas con sustancia vegetal verde (unos 17 gramos) y dinero en efectivo fraccionado por un total de 470 euros.

Además, los agentes intervinieron un objeto considerado arma prohibida, concretamente un puño americano metálico con una navaja plegable integrada. El cacheo del acompañante y del vehículo no dieron ningún otro resultado de interés policial.

Ante los indicios recogidos, los agentes detuvieron el conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública. El detenido pasó ayer a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Amposta.