El pueblo de Tarragona más tranquilo para vivir en el 2026

Ulldecona, en la comarca del Montsià, se ha convertido en una de las mejores opciones de la demarcación de Tarragona para vivir con tranquilidad. Con 6.814 habitantes, el municipio ofrece un entorno calmado y natural, lejos del estrés de las grandes ciudades, pero con una buena conexión con otros puntos de la demarcación.

España sigue siendo uno de los destinos preferidos para personas jubiladas de toda Europa. Según datos del INE, en el 2023 había cerca de 385.000 residentes de 65 años o más con nacionalidad extranjera, casi el doble que hace quince años. Este crecimiento se debe sobre todo a la calidad de vida y al clima, y por segundo año consecutivo el país ha sido escogido como lo mejor del mundo para jubilarse según la web Live and Invest Overseas.

Muchas de estas personas, también en Cataluña, optan por municipios alejados de grandes capitales como Barcelona, donde el precio de compra ya supera los 5.000 euros por metro cuadrado. En este contexto, pueblos como Ulldecona ganan atractivo por su combinación de calma y costes más asumibles.

Según el último informe de Idealista del mes de junio, el precio medio de la vivienda en Ulldecona es de unos 500 euros por metro cuadrado, después de una caída anual del 17,2%. Es el precio más bajo entre los municipios de la provincia de Tarragona, donde la media ya se sitúa en 1.771 euros, hecho que consolida el municipio como una de las opciones más asequibles para una jubilación tranquila.