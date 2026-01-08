El pueblo de Tarragona donde es más barato comprar una casa en el 2026

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales para el conjunto de la población. Los precios elevados y la falta de oferta han agravado una crisis estructural que se hace especialmente evidente en las grandes ciudades. En Cataluña, el precio del alquiler se sitúa en 19,1 euros por metro cuadrado, sólo por detrás de Madrid, mientras que en municipios con alta demanda como Barcelona el encarecimiento afecta a todas las modalidades de alojamiento.

En este contexto, un informe reciente del portal inmobiliario Idealista señala Ulldecona como el municipio más barato de Cataluña para comprar una vivienda. Situado en la comarca del Montsià, en el sur de la demarcación de Tarragona, este municipio destaca por ofrecer precios mucho por debajo de las medias catalana y provincial.

Según los datos de Idealista, el precio medio de la vivienda en Ulldecona es de 447 euros por metro cuadrado, una cifra muy inferior a los 2.596 euros por término medio a Cataluña y a los 1.667 euros de la provincia de Tarragona. Además, el mercado inmobiliario local ha registrado una caída del 17% durante el último año, un descenso atribuido a la baja demanda y al aumento de la oferta disponible, en contraste con la situación de las grandes capitales.

Ulldecona es un municipio de unos 6.000 habitantes y es conocido por su entorno tranquilo y por su patrimonio histórico y natural. Destaca también por sus olivos, las pinturas rupestres, el castillo medieval y tradiciones como la Pasión de Ulldecona. Con respecto a las comunicaciones, está bien conectado con la AP-7, hecho que permite situarlo a aproximadamente una hora de Tarragona ciudad y a poca distancia de la costa, reforzando el atractivo como alternativa asequible dentro de la demarcación.