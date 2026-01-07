Mas de Barberans analiza el arte rupestre del Cocó de la Gralla con un método no invasivo

Investigadores de la Universidad de Valencia y del Centro Nacional de Investigación Científica Francés, entre otros centros, han analizado por primera vez las pinturas rupestres del yacimiento del Cocó de la Gralla, en Mas de Barberans. Lo han hecho in situ, con un método no invasivo. En concreto, con una técnica que combina el uso del teléfono inteligente y de un dispositivo portátil de rayos X.

El estudio, publicado en las revistas 'Journal or Archaeological Science Reportes' y 'Journal of Cultural Heritage', también destaca que los análisis muestran el vínculo entre la composición del pigmento encarnado y las diferentes etapas del arte rupestre del arco mediterráneo. La importancia de esta metodología reside en la innovación y en el que no es invasiva.