Interponen cerca de un centenar de denuncias en el dispositivo contra la 'rave' ilegal de la Sénia

Uno de los asistentes a la rave de la Sénia haciendo las pruebas de alcoholemia y drogas con las Mossos.

Los Mossos d'Esquadra han levantado cerca de un centenar de denuncias en el dispositivo hecho contra la 'rave' ilegal en una nave del polígono de Mataltes de la Sénia (Montsià). En la actuación, los agentes identificaron 603 personas y 207 vehículos, hicieron 45 pruebas de drogas positivas y 37 denuncias administrativas por la Ley de seguridad ciudadana, 27 por tenencia de drogas, 9 por armas reglamentadas y 1 por falta de respeto a los agentes de la autoridad.

Además, interpusieron una denuncia penal por conducir sin permiso, 52 denuncias administrativas en materia de tráfico y 8 actas administrativas por material relacionado con la organización, ya que los organizadores ocultaron los equipos de sonido y el material en un falso fondo de un camión.

En el dispositivo participaron más de 250 agentes repartidos durante los turnos y los días que duró la fiesta ilegal, la cual acabó este lunes a las 15.00 horas. El objetivo era garantizar la seguridad de las personas, hacer cumplir la legalidad vigente y evitar incidentes de orden público. Durante el servicio se establecieron puestos de control en los accesos y salidas de la zona, donde se hicieron identificaciones de personas y vehículos, así como controles de alcoholemia y drogas para prevenir accidentes de tráfico.

La actuación policial ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de la Sénia, que ha facilitado el cierre de accesos a la zona y dio apoyo logístico. A primera hora de este lunes, los agentes constataron que la nave había sido desmantelada.

En la salida de los últimos vehículos y camiones vinculados a la 'rave', se localizó material relacionado con la organización, hecho que permitió levantar actas administrativas contra los responsables, concretamente ocho hombres. En uno de los camiones, los policías encontraron material oculto y camuflado de manera "deliberada", como equipos de sonido profesionales, cableado, una nevera tipo barra de bar, bebidas alcohólicas sin etiquetado y una caja registradora.

A pesar de encontrarse a unos dos kilómetros del núcleo urbano, la celebración de la 'rave' ilegal causó preocupación en el municipio de la Sénia, especialmente entre los propietarios de las fincas agrícolas próximas. Algunos de los participantes acamparon en los bancales de olivos, donde todavía queda parte de la cosecha en el suelo pendiente de recoger. Uno de los propietarios de las naves comunicó al consistorio que denunciarán la ocupación del espacio.