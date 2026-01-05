Alcanar celebrará un pleno extraordinario para escoger al nuevo alcalde

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Alcanar celebrará un pleno extraordinario este jueves, 8 de enero de 2026, a las 20.00 h, para escoger el nuevo alcalde o alcaldesa del municipio. La sesión ha sido convocada por la alcaldesa en funciones, Neus Sancho, después de la renuncia del anterior alcalde, Joan Roig.

El pleno constará de tres puntos al orden del día. En primer lugar, se llevará a cabo la toma de posesión de la concejala Anna Chillida Fibla, que se incorporará oficialmente al consistorio. Acto seguido, se procederá a la elección del nuevo alcalde o alcaldesa de Alcanar.

La persona escogida prestará juramento o promesa del cargo y tomará posesión como nuevo máximo representante municipal. Este proceso culminará el relevo institucional iniciado después de que Joan Roig hiciera efectiva su renuncia tanto a la alcaldía como al acta de regidor en el pleno celebrado el pasado 19 de diciembre.