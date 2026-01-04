Continúa la 'rave' ilegal en la Sénia a pesar de la lluvia y las bajas temperaturas

La 'rave' ilegal que arrancó la noche de Fin de Año en la Sénia, en el Montsià, continúa este domingo. En torno a las naves ocupadas del polígono de las Mataltes se ven menos vehículos que los días anteriores, la música ha bajado el volumen, pero la fiesta no se ha detenido, aunque han bajado notablemente las temperaturas y cae una ligera lluvia insistente.

El Ayuntamiento de la Sénia y los Mossos d'Esquadra calculan que todavía hay entre 400 y 500 jóvenes concentrados. La alcaldesa Victòria Almuni ha reconocido que la zona se ha convertido «en un punto débil» y que se tendría que intensificar la vigilancia para evitar que la situación se repita. Algunos campesinos han denunciado desperfectos en las fincas próximas a la 'rave'.

Según informan los Mossos d'Esquadra, cada mediodía, entre las doce y las cuatro de la tarde, es cuando más salidas hay de dentro de la 'rave' de la Sénia. Este sábado abandonaron el recinto una treintena de coches más. Cada vehículo que sale del polígono de las Mataltes, tiene que pasar por los controles de identificación y de drogas y alcohol. Este domingo, se veían muchos participantes saliendo de polígono industrial a pie, cargados con las pertenencias, y atravesando caminos y otras vías para llegar a los vehículos que habían aparcado fuera de la zona restringida y vigilada por la policía, donde se ha reforzado las limitaciones de acceso.

Se calcula que quedan cerca de medio millar de asistentes a la 'rave', pero como ha explicado a la alcaldesa Victòria Almuni, estos sábado por la noche, la nave no se ha detenido la fiesta desde la noche de Cabeza de Año, se llenó «mucho», con gente venida de poblaciones vecinas. Como se puede ver en imágenes grabadas en el interior de la fiesta, la organización de la 'rave' cuenta con potentes altavoces, mesas de mezclas de música, estufas y bidones con fuego, y hasta seis foodtrucks y barras.

Disgustados por los daños a las olivas

Almuni ha asegurado que alguno campesinos han denunciado los desperfectos que han sufrido en las fincas próximas a la 'rave' y han pedido a la policía que desalojara personas que había acampadas o que habían entrado con vehículos. Este sábado, un camión pequeño se quedó estacado dentro de un campo de cultivo y fue sancionado.

La alcaldesa apunta que habrá que esperar que se disuelva la fiesta ilegal para cuantificar los daños, pero ha recriminado «la falta de sensibilidad» de los asistentes a la 'rave' con los agricultores que están en plena campaña de recogida. «La gente del pueblo nos lo emprendemos como una ofensa a la dignidad de la gente que está trabajando y que espera la cosecha para poder ingresar un dinero que necesita para todo el año», ha criticado Almuni. «Es una falta de consideración absoluta», ha añadido.

Limpiar el entorno y encontrar a los responsables

Ayuntamiento y Mossos d'Esquadra esperarán con paciencia que se disuelva la fiesta mientras no haya incidentes o disturbios. Podría durar hasta el día de Reyes. «Se trata de tenerlos aquí cerrados e intentar que pasen los controles cuando salgan. Esperar que se cansen y se marchen. A ver si el tiempo que hace hoy, que es muy húmedo, los convence de marcharse», ha confiado la alcaldesa de la Sénia. El consistorio prevé entrar a limpiar cuando acabe la 'rave' mientras los servicios jurídicos municipales estudian qué medidas se pueden tomar, «sobre todo con los organizadores, si los pueden localizar».