Tercera noche sin incidentes en la 'rave' ilegal de la Sénia

La 'rave' ilegal que está en marcha desde la noche de Fin de Año en la Sénia, al Montsià, ha superado ya la tercera noche, sin incidentes. Según fuentes policiales, ningún vehículo ha abandonado el polígono industrial de las Mataltes durante la pasada madrugada. El consistorio y los Mossos d'Esquadra calculan que todavía hay entre 800 y 900 personas en la fiesta, que se celebra en dos naves en desuso. Durante el día de ayer, unas 90 personas abandonaron el recinto y se sometieron, sin oponerse, a las identificaciones y las pruebas de drogas y alcoholemia que les requieren los Mossos para abandonar el polígono. La previsión, según trasladan al consistorio y a la policía a los asistentes de la 'rave', es que se alargará hasta el domingo, como mínimo.

Como los accesos y las calles de los polígono de las Mataltes están precintados y vigilados por patrullas policiales, algunos de los participantes en la fiesta ilegal han llevado los vehículos dentro de los campos de cultivo o dejan los coches en las entradas de fábricas próximas y van a pie hasta la nave. El Ayuntamiento de la Sénia ha explicado que algunos agricultores y propietarios de las fincas adyacentes a la 'rave' están molestos porque hay vehículos aparcados dentro de los campos de olivos y les están estropeando las olivas que todavía no se habían recolectado.