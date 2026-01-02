Cerca de un millar de personas continúan de fiesta en la 'rave' ilegal de una nave abandonada en la Sénia

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Un millar personas y centenares de vehículos se concentran en una nave abandonada de la Sénia, en el Montsià, donde desde la noche de Fin de Año se está celebrando una rave ilegal.

Este viernes por la mañana continuaba la música y la fiesta en el polígono industrial de las Mataltes, donde los Mossos d'Esquadra y la Policía Local controla el acceso y sobre todo las salidas. Con cuentagotas, algunos de los vehículos van abandonando el espacio y los agentes los someten a las pruebas de alcoholemia y drogas.

La alcaldesa de la Sénia, Victòria Almuni confía en que esta rave no se alargue muchos días y que no se produzcan disturbios. Propietarios de otras naves que se han acercado al lugar, se han marchado «tranquilos» por el «civismo» mostrado por los participantes de la fiesta.