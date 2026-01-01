SOCIEDAD
Controlan los accesos a una fiesta ilegal en la Sénia para evitar la llegada de más vehículos
El Ayuntamiento de la localidad informa de que de momento no se han detectado incidencias
El Ayuntamiento de la Sénia ha informado este jueves de la existencia de una fiesta ilegal en la zona del polígono de las Mataltes. La policía local y los Mossos d'Esquadra han trabajado desde primera hora de la mañana del primer día del año controlando los accesos para evitar llegada de más vehículos y aplicando los protocolos pertinentes. Según ha detallado el consistorio, de momento la situación transcurre sin incidencias.
Con las fiestas de multitudinarias en verano y en fiestas señaladas, las rave son algo habitual en municipios no muy grandes. La gente aprovecha para estirar los días de fiesta con una gran celebración.