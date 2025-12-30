MUNICIPAL
Amposta aprueba un presupuesto de 41 MEUR para 2026, un 23% superior al de 2025
La inversión prevista se eleva a los 9,6 MEUR, más de la mitad para mejorar la vía pública y los caminos
El Ayuntamiento de Amposta ha aprobado el presupuesto de 2026, de 41 millones de euros, «el más alto de la historia» de la ciudad. Las cuentas son un 23,38% superiores a los de 2025. El alcalde Adam Tomàs ha destacado la partida de inversiones previstas, que se eleva a los 9,6 millones de euros. Cerca de 5 millones de euros se destinará a asfaltar la vía pública, renovar servicios o mejorar caminos rurales. «Después de años cambiando alcantarillas y pluviales y ahora ya podemos asfaltar», ha remarcado el alcalde.
Las cuentas se aprobaron este lunes con los votos a favor del equipo de gobierno de Esquerra, la abstención del grupo de Junts y el concejal no adscrito Ángel Martínez, y el voto en contra del grupo de Som Amposta.
Tomàs ha apuntado que se trata de un presupuesto «coherente», que «da continuidad a las políticas del gobierno de Esquerra de los últimos diez años», que mantienen las ayudas al comercio -que se incrementaron en el 2025- y a las entidades deportivas, y que incrementan las partidas para ayudar las asociaciones de familias y las actividades culturales.