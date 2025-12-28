El alcalde de la Ràpita, la consellera de Educación, y el delegado del Gobierno en las Tierras del Ebro, en el acto de anuncio de construcción de un nuevo instituto en la RàpitaEloi Tost

La Ràpita tendrá un nuevo instituto entre 2028 y 2029 con capacidad para 825 alumnos. El ayuntamiento y el Departamento de Educación han firmado este domingo un protocolo de actuación para establecer las pautas de los pasos que se tendrán que seguir para que el municipio disponga de un nuevo centro de secundaria.

Así, tal como han explicado al alcalde de la Ràpita, Javier Reverté, y la consellera de Educación, Esther Niubó, el consistorio hará los trámites administrativos y avanzará los aproximadamente 11 millones de euros que se espera que cueste la obra y después Educación abonará el dinero en el municipio. «Es un día de alegría. Este instituto es una necesidad», ha destacado al alcalde sancarlense. Una vez se termine la obra la voluntad es que haya dos centros en funcionamiento.

La construcción de un nuevo instituto era una larga reivindicación del municipio. El nuevo centro de secundaria permitirá descongestionar el actual instituto Alfacs, que hace años que quedó pequeño. En su momento, se proyectó para 350 alumnos y ahora hay unos 800, algunos de los cuales en barracones.

Además, hace un año, hubo un desprendimiento de piedras en una cantera próxima que obligó a suspender las clases durante unos días. Reverté ha dicho que el nuevo centro no se hace «por una cuestión de seguridad». A pesar de eso, el alcalde ha dicho que encargarán un nuevo estudio sobre los terrenos seleccionados para el nuevo centro para asegurarse de que no hay ningún riesgo. «Esta psicosis que estamos viviendo la tenemos que apartar», ha señalado. El nuevo instituto está previsto que se ubique en la zona oeste, junto a la avenida Catalunya.

Con respecto a la vertiente económica, el alcalde sancarlense ha explicado que ya han hablado con el Instituto Catalán de Finanzas y con bancos para obtener financiación y que este aspecto no lo preocupa por la buena «salud en las arcas municipales».

Así, ha adelantado que también han mantenido conversas con empresas constructoras porque la intención es que el edificio sea de construcción modular, hecho que agilizaría los trabajos. «Intentaremos ser el mejor instituto de Cataluña en el momento que se haga. Que sea totalmente sostenible, sin huella de carbono», ha detallado Reverté.

Por lo que hace la oferta de los ciclos formativos, todavía no está del todo definida. Tanto el alcalde como la titular de Educación han defendido que sean estudios que vayan alineados con la estrategia económica del municipio y las Terres de l'Ebre así como «con la demanda de la juventud y las oportunidades en el sector productivo», ha dicho Niubó. «Tenemos que retener y atraer talento, sabemos qué familias educativas tiene que haber, basadas en la economía circular», ha especificado.