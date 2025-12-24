La Diputación de Tarragona destinará 5 millones del remanente a la carretera del Poble Nou del Delta

La Diputación de Tarragona añadirá 5 millones de euros de remanente del presupuesto de este 2025 a la partida inicial de 3,5 millones que había destinado para empezar el próximo año las obras de acondicionamiento de la carretera T-2021, entre la Ràpita y Poble Nou del Delta. Fuentes del ente provincial han confirmado a la ACN la ampliación presupuestaria, que hará subir finalmente hasta los 8,5 millones de euros los recursos destinados a financiar la primera anualidad de la ejecución. El proyecto ha tenido que ser sometido de nuevo a licitación después de quedar desierto en un primer intento, hecho que obligó a la Diputación a incrementar el importe en un 30%, hasta los 17,65 millones. El ente provincial confía poder adjudicarlo pronto para iniciar las obras a principios de 2026.

A pesar de reconocer los avances en el proyecto durante el último año, la Plataforma criticó recientemente en un comunicado la repetición del proceso de licitación (atribuido por la Diputación a la falta de actualización de precios) así como la partida presupuestaria de sólo 3,5 millones de euros para el primer año, que ahora se ampliará llegando a cubrir casi la mitad del coste total estimado de la obra.

Durante las últimas semanas, el ente provincial ha aprobado las actas de los precios justos acordados con la mayoría de los propietarios y propietarias de las fincas afectadas que se tendrán que expropiar para hacer la obra. La ejecución y los pagos de estas expropiaciones se harán en enero.