Detienen en Amposta a un hombre por introducir billetes falsos de 200 euros fabricados en Bulgaria

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 45 años en Amposta por introducir billetes falsos de 200 euros fabricados en Bulgaria. La investigación empezó después del aumento de denuncias por pagos con billetes fraudulentos difíciles de detectar en operaciones cotidianas por su alta calidad. Según la policía, la fabricación del dinero está vinculada al crimen organizado búlgaro y es una de las falsificaciones más antiguas desde la aparición del euro. Los agentes detuvieron al hombre, con antecedentes por tráfico de drogas, en su domicilio de donde también intervinieron 9.300 euros en billetes falsos de 100 euros. La investigación continúa abierta para averiguar si hay más implicados y si más billetes han sido distribuidos por el territorio.

La falsificación sólo se detectaba cuando las víctimas ingresaban los billetes en cajeros automáticos, momento que las máquinas generaban un aviso indicando que el dinero tenía que ser sometido a comprobación. El nivel de calidad del dinero era tan elevado que en uno de los casos una de las víctimas pudo efectuar el ingreso, aunque posteriormente su entidad bancaria lo informó de que los billetes habían sido retenidos para analizarlos ante la sospecha de que podían ser fraudulentos.

Los billetes tenían la consideración de 'peligrosos' por el Banco Central Europeo por su calidad de impresión e imitación de las medidas de seguridad. De hecho, los billetes de 200 euros son uno de los más utilizados por las redes de falsificación porque permiten obtener un alto rendimiento económico con un volumen reducido de papel moneda y no generan tanta sospecha como los de 500 euros.

Les investigaciones policiales apuntan que este tipo de billetes falsificados son fabricados principalmente en Bulgaria, donde operan talleres clandestinos especializados en la producción de moneda falsa que posteriormente es distribuida a diferentes puntos de Europa a través de canales criminales organizados. Son reproducciones de la antigua serie del euro, muy difíciles de detectar excepto si se observa por la parte posterior el valor facial del billete imprimido en color morado y que al movimiento no cambia de color a verde, cosa que sí que cambia en los billetes auténticos. En este sentido, los Mossos d'Esquadra recuerdan la importancia de revisar los elementos de seguridad de los billetes y comunicar cualquier sospecha de falsificación a los canales policiales correspondientes.

La investigación de este caso ha ido a cargo de los agentes de la Unidad Central de Falsificación de Moneda, del Área de Investigación Criminal de las Tierras del Ebro y de la División de Investigación Criminal y el hombre está acusado de un delito de falsificación de moneda y efectos timbrados.