Cortado un tramo de la TP-3318 en Alcanar por inundaciones a causa de las lluvias de ayer

Agentes de los Mossos en la carretera N-340 en Alcanar, cortada por la acumulación de lluviaACN

Las fuertes lluvias que afectaron ayer a las Terres de l'Ebre comportaron varios cortes de carreteras por inundaciones. Este jueves por la mañana sólo hay cortado un tramo de la TP-3318 en Alcanar, el que conecta con el enlace de la N-340.

Los Bombers hicieron a nueve servicios por inundaciones de bajos y parkings, la mayoría en Alcanar, por las lluvias intensas que cayeron en la comarca del Montsià entre las cinco y las siete de la tarde. Protección Civil envió poco después de las cinco y cuarto un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles del Montsià para avisar de la situación. Durante un rato, se activó la alerta del plan Inuncat.

Protección Civil activó inicialmente la fase de prealerta del plan de emergencias Inuncat después de que el Servei Meteorològic de Catalunya hiciera un aviso de observación por intensidad de lluvia de más de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en el Montsià, especialmente en el municipio de Alcanar.

Posteriormente, la prealerta pasó a alerta, coincidiendo con el pico de la tormenta. Hacia las siete, sin embargo, las lluvias remitieron y el plan volvió a prealerta.

A causa de la lluvia la carretera TP-3318 entre Ulldecona y Alcanar se cortó en ambos sentidos de la marcha por inundación, así como la N-340 en el acceso a Alcanar y la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Galera.