Protección Civil envía una alerta a los móviles del Montsià por lluvias intensas las próximas dos horas

Protección Civil ha enviado poco después de las cinco y cuarto de la tarde de este miércoles un mensaje ES-Alert en los teléfonos móviles del Montsià por lluvias intensas las próximas dos horas. El texto que se ha enviado a los dispositivos recomienda evitar desplazamientos y zonas inundables en la comarca. También insta a subir a las plantas superiores de los inmuebles en caso de que entre agua y a llamar al 112 en caso de emergencia. Protección Civil ha activado la fase de prealerta del plan de emergencias Inuncat después de que El Servei Meteorològic de Catalunya haya dado un aviso de observación por intensidad de lluvia de más de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en el Montsià, especialmente en el municipio de Alcanar.