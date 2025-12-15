Encarnado ha defendido que abandonar el cargo es un acto de responsabilidad: “si no tienes fuerzas, hay que dejar paso a alguien que tenga”.La Sexta

Joan Roig dejará la alcaldía de Alcanar después de siete años al frente del consistorio. La decisión, que ya avanzó el viernes el Semanari de l'Ebre en su edición en papel, se ha hecho pública este lunes y culminará con el relevo del actual concejal de Economía y Hacienda, Marc Chavalera, que será propuesto como nuevo alcalde por el grupo municipal de ERC.

La renuncia llega después de un largo periodo de desgaste personal y profesional. El mismo Rojo explicó ayer a Salvados (laSexta), en una entrevista marcada por un tono visiblemente tocado, que se oye “agotado física y emocionalmente” después de años afrontando episodios recurrentes de inundaciones y emergencias climáticas que han afectado gravemente al municipio. El alcalde admitió que la presión constante derivada de los desastres medioambientales ha estado determinando en su decisión de hacer un paso al lado.

Encarnado, alcalde desde el 2018, ha defendido que abandonar el cargo es un acto de responsabilidad: “si no tienes fuerzas, hay que dejar paso a alguien que tenga”, afirmó en declaraciones recogidas por el Semanario el Ebro. Ya había anunciado que no se presentaría a la reelección en el 2027, pero finalmente ha adelantado su salida para reincorporarse plenamente a la docencia como profesor de secundaria en el área metropolitana de Barcelona.

ERC Alcanar ha agradecido “la llena y absoluta dedicación” de Rojo y ha destacado que su marcha de la política municipal se hace “sin puertas giratorias”, reivindicando una transición “trabajada y digna”. La formación ha señalado a Marc Chavalera como “la persona idónea” para asumir la alcaldía, destacando el perfil técnico y la capacidad de liderazgo.

Chavalera, economista y graduado por la URV, ya ejerció de alcalde en funciones durante la baja por paternidad de Rojo y actualmente es responsable de las áreas de Economía, Hacienda, Empresa y Recursos Humanos. El relevo se producirá en el marco del pacto de gobierno entre ERC y el PSC, que mantiene la mayoría absoluta en el consistorio.