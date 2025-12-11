Incendio en una desechería de Mas de Barberans sin personas heridas

Cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat han actuado este jueves por la tarde en un incendio declarado en la desechería de Mas de Barberans. No se han registrado heridos y tampoco hay afectación en la estructura ni en las naves adyacentes.

El aviso del incendio se ha recibido a las 17.49 h. Los bomberos han realizado un ataque ofensivo exterior para controlar las llamas que afectaban a una pila de desperdicios en el interior de la nave.

Según los servicios de emergencia, no ha habido ninguna persona herida y no se ha registrado afectación en la estructura de la desechería ni en las naves cercanas.