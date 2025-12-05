Detenido el responsable de una plantación de marihuana escondida en una granja en desuso de la Sénia

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Amposta de los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un hombre de 44 años como responsable de una plantación de marihuana en la Sénia. El cultivo se encontraba escondido en una granja en desuso.

Durante la intervención policial, los agentes localizaron una plantación con 900 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento. La nave contaba con una instalación compleja. En el registros se intervinieron unas 40 lámparas para facilitar el crecimiento de las plantas; ventiladores, filtros para evitar el fuerte olor de la marihuana, entre otros objetos.

El detenido pasó ayer a disposición judicial.